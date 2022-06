E’ il primo elemento della nostra casa con cui i nostri ospiti vengono a contatto, una sorta di biglietto da visita. Stiamo parlando dell’entrata: che si tratti di un semplice mezzanino ricoperto da una tettoia, piuttosto che di un vero e proprio porticato, con tanto di viale d’accesso, è importante progettarlo con attenzione, giocando eventualmente anche con dettagli come l’illuminazione, il verde o il colore dei muri. Lasciamoci allora conquistare dalle proposte dei nostri esperti architetti e scopriamo insieme 30 fantastiche idee per creare un’entrata ad effetto. 30 soluzioni che potranno di certo offrirci spunti utili e interessanti per trovare l’idea che fa al caso nostro, qualsiasi sia lo stile della nostra casa. Dall’ingresso minimalista con cornice in cemento al pergolato in legno con aiuola e piccolo stagno, in pieno stile rustico, passando per la facciata di ispirazione etnica: osservando queste immagini potremo di certo trovare il particolare che contribuirà a rendere davvero speciale l’entrata di casa nostra. Non ci resta che scorrere questa mini rassegna e lasciarci ispirare!