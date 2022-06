67 mq per una casa prefabbricata in stile rustico

Generalmente quando si parla di stile rustico il pensiero corre ad abitazioni in legno e pietra, arredate con mobili in legno grezzo: stando a questa definizione l’esempio che vedremo oggi in questo Libro delle Idee è senza dubbio una casa rustica, ma con alcune particolarità che ci stupiranno. Prima di tutto, le dimensioni, solo 67 mq, poco più di un bilocale, insolitamente ridotte per una villetta di campagna. E poi il fatto che si tratta di una casa modulare prefabbricata. Vale a dire, una costruzione a moduli assemblabili. Perché, anche se costruita in legno e pietra, questa tipica casetta rurale permette di essere ampliata a piacimento a seconda delle esigenze. Con le unità abitative modulari possiamo infatti dare vita a una casa che cresce con noi e la nostra famiglia. Le case modulari sono concepite come un sistema a moduli in legno prefabbricati, ecologici e a basso consumo energetico, combinabili sia in orizzontale che in verticale. In questo modo inizialmente potremo acquistare soltanto un blocco base e con il tempo aggiungere nuove unità nello stesso stile. E l’aspetto positivo è che nella maggior parte dei casi questo genere di costruzioni permette di essere personalizzato secondo il nostro gusto, come potremo ammirare nell’esempio qui proposto da MODULAR HOME, un'azienda specializzata nella realizzazione di abitazioni modulari: scopriamolo insieme e lasciamoci conquistare dalle potenzialità delle case a moduli!