Il Giardino e i Lavandini da Esterno

I lavandini da esterno sono molto utili per la manutenzione della casa e del giardino. I lavabi da esterno sono solitamente in pietra o in altri materiali che non si rovinano e che resistono a lungo. Il loro design richiama la natura e lo stile del giardino e ci possono essere lavandini classici con decorazioni elaborate o lavandini di design. In alcuni casi possono essere piccoli e servono semplicemente per lavarsi le mani prima di rientrare in casa, oppure più grandi se ad esempio volete immergerci un secchio per riempirlo d'acqua. Di solito vengono posizionati a ridosso di un muro della casa oppure possono avere una struttura portante, in questo caso li potete mettere dove desiderate, purché ci sia una tubatura dell'acqua che arriva fino lì. I lavandini si possono installare in giardini o terrazzi e per lo più servono per lavare dei piccoli oggetti, frutta e verdura del vostro orto, ma anche per riempire una brocca d'acqua o lavare i piatti se avete pranzato fuori. Hanno insomma diverse funzioni. Vediamo insieme alcuni modelli per esterno.