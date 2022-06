Una casetta economica da cui possiamo rubare 6 idee

Come abbiamo già visto per la facciata, anche all’interno della casa potremmo giocare con un mix di materiali diversi per cerare dinamicità e personalizzare gli ambienti. In questa proposta, per esempio, il camino è enfatizzato da un rustico rivestimento in mattoncini. Oppure, potremmo optare per una parete con mattonelle bianche, in stile loft newyorkese: la scelta è ampia, nei centri specializzati in materiale per il bricolage potremmo trovare diverse soluzioni, poco costose e facili da installare con un poco di manualità.