Camere da Letto da Sogno: 11 Esempi di Testiere da Copiare

Adottare lo stile coloniale per in una camera da letto tendenzialmente moderna, può rivelarsi una soluzione sorprendente. I letti in ferro battuto hanno avuto il loro splendore in altri tempi e luoghi, ma oggi salgono alla ribalta con fermezza, rendendo una camera da letto eleganze senza troppi sforzi. La struttura della testiera presenta un classico reticolo, riscontrabile in numerosi progetti di design come questo.