Una casa intelligente e ultra moderna

Spesso immaginiamo il mondo del futuro come qualcosa di fantascientifico, con nuove città, macchine volanti o cose simili. Noi di Homify preferiamo immaginarlo più semplice, più vicino. Oggi utilizziamo una rete di cui non si conosce ancora la portata, mettendoci dinanzi a tecnologie che ancora non possono essere applicate in alcuni paesi a causa dei costi o della mancanza di produzione in loco.

Fino a quando ciò accade e aumenta l'utilizzo (come l'uso di telefoni cellulari, per esempio) ci limiteremo a vedere come alcuni problemi, come l'uso indiscriminato dell’energia (e di conseguenza i suoi costi di produzione) che viene risolto, non con l’autodisciplina, bensì con sistemi i auto-approvvigionamento che consentono di modificare la produzione del calore (come nel caso della tecnologia LED). Questo è un caso che possiamo riscontare nella casa che vi presentiamo oggi.