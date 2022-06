HEINDL casseforti: sicurezza in casa e in ufficio

Molto spesso chi fa un lavoro importante, si trova tra le mani documenti molto importanti che se letti dalle persone sbagliate rischiano di creare danni a livelli incredibili. Capita anche che amministratori delegati di grandi aziende, piuttosto che attori famosi, medici e professionisti di vario genere, tengano all'interno della loro abitazione (o del loro ufficio) oggetti preziosi di ogni natura che è bene tenere custoditi se lasciati in una stanza senza sorveglianza. Per questo e per molti altri motivi sono state inventate le casseforti: grandi, piccole, più o meno resistenti, questi oggetti sono entrati a fare parte della vita di chiunque abbia qualcosa da tenere sotto chiave. Noi oggi vogliamo presentarvene alcune in particolare, disegnate e prodotte da una delle aziende leader nel settore: HEINDL GmbH, specializzata nella produzione di casseforti di massima sicurezza. Il fondatore dell'azienda Thomas Heindl può contare su molti anni di esperienza e clienti in tutto il mondo che ha saputo consigliare nel migliore dei modi con le sue specifiche conoscenze. Le casseforti sono progettate e fabbricate in Germania e Svizzera. Ogni modello soddisfa i più elevati standard di sicurezza e di protezione antincendio in tutto il mondo.