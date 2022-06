L'appartamento che gioca d'astuzia

Quando un appartamento non nasce perfetto, o quantomeno non risulta impeccabile agli occhi della committenza, quando un piccolo dettaglio fa storcere il naso e non si può far a meno di pensare che se non fosse per lui la casa sarebbe la realizzazione di un sogno, non c’è da temere! Non tutto è perduto!

Ne è un esempio il protagonista di oggi, un appartamento barese, situato precisamente ad Altamura, recentemente riprogettato dall’architetto Lorenzo Colonna. La ristrutturazione non ha modificato radicalmente l’assetto originario dell’immobile, eppure a lavori finiti si nota un dettaglio molto diverso da prima.. scopriamolo insieme!