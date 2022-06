La creatività è di casa

È difficile parlare di casa, a noi viene in mente subito un'atmosfera, onirica per la precisione. Gli spazi si mescolano e una spirale alla Vertigo ne è chiaro segno. In questa architettura estrosa, aperture impreviste e pavimenti che alternano uniformità a geometrie comunicano che tutto è permesso. Vivere in questa abitazione significa non riuscire a separare la quotidianità dalle immagini di un sogno e sonno profondo.