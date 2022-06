Home staging: un esempio intelligente a Roma

Il ricorso a un intervento di home staging ormai è sempre più frequente quando si vuole vendere o affittare un immobile per così dire “difficile”. Stiamo parlando di quegli appartamenti piuttosto malmessi, o magari palesemente “old style”, insomma, quelli che andrebbero completamente ristrutturati ma che naturalmente proprio perché devono essere venduti o affittati vengono lasciati così come sono. In questi casi, dunque, un corretto intervento di home staging non solo ne migliora l’aspetto, ma aiuta l’acquirente a instaurare un legame emotivo con l’ambiente, una carta vincente per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il progetto che stiamo per presentarvi, infatti, riguarda proprio un caso del genere, un appartamento romano situato a Ponte Milvio, datato ma con grandi potenzialità.

Vediamo come la nostra esperta Flavia Case Felici, home stager a Roma, ha deciso di intervenire: