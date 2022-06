7 Modi per Espandere la Tua Casa Spendendo Poco

Questa idea è concepita per aree esterne, quando lo spazio comincia a diventare insufficiente. Per esempio, ci sono occasioni in cui la terrazza o il giardino, perdono la propria bellezza per la presenza di troppo oggetti; ma come espandere questi spazi?

La risposta non è così complicata come sembra, basta fare appello a ciò che già è presente, come il suolo, che, all’esterno, può essere essere coperto con una tettoia, senza necessariamente rivestire il pavimento, prolungando l’area di pertinenza degli spazi vivibili. Se non sai decidere quali materiali utilizzare per realizzare questa idea, prova con il cemento, questo materiale è molto economico, facile da realizzare e praticamente esente da manutenzioni.