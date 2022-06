Il bagno per le donne: consigli al femminile

Partiamo dal presupposto che non esiste una stanza da bagno che nasce appositamente per un pubblico femminile, a meno che questa non sia completamente tinteggiata di rosa, ma anche lì non possiamo escludere che esistano uomini affascinati dalle tonalità del fucsia. Ad ogni modo, il bagno per le donne è un luogo sacro, quello dove le occhiaie scompaiono, le imperfezioni si nascondono e la cellulite viene rimodellata. Ecco perché noi signore abbiamo bisogno prima di tutto uno spazio e poi di qualcosa che porti femminilità al nostro ambiente, come ad esempio dei fiori: oltre a inebriare di profumo l'ambiente, faranno subito capire che la stanza viene vissuta anche da una donna.

In questa fotografia vedete un lavabo realizzato da Tafaruci Design, che ricorda un bocciolo pronto ad aprirsi e a colmarsi. Realizzato in larice e teak, questo elemento per il bagno darà un tocco di eleganza e vivacità all'ambiente, oltre che a richiamare le forme dei fiori colorati che posizionerete al suo fianco.