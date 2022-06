20 Cassettiere e Armadi Ideali per Piccoli Spazi

Avere uno spazio in cui stipare i vestiti puliti è indubbiamente bello: favorisce il buon umore e le buone vibrazioni. I vestiti devono essere ben custoditi; ogni cosa ha un suo posto all’interno di cassetti, scaffali e scomparti per le scarpe… ma a volte capita di non abbastanza spazio. Cosa fare?

In questo libro di idee mostriamo alcuni interessanti esempi di armadi, cassettiere e piccole cabine armadio da cui lasciarsi ispirare per ottimizzare lo spazio in una piccola camera da letto. Design, semplicità, modernità e stile sono solo alcune delle caratteristiche dei progetti che vi proponiamo; siete pronti? via!