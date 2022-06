Apriti sesamo! 6 porte a soffietto meravigliose

Una spettacolare vista dalla nostra camera da letto quando ci alziamo al mattino è senza dubbio un dono molto prezioso. La porta a vetri svela questo piccolo paradiso verde e ci permette di tuffarci in un paesaggio accogliente. Qualora il sole sia troppo forte in determinate ore della giornata e un po’ d’ombreggiamento fosse richiesto, delle porte in legno pieghevoli entrano in lasciando filtrare aria fresca per condizionare la temperatura della stanza.