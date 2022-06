Pulire i Vetri Facilmente Senza Aloni: i Trucchi

In articoli che raccolgono consigli e rimedi casalinghi per la pulizia, non mancano mai i riferimenti all’aceto. Un prodotto naturale dalle capacità di pulizia incredibili. Nel caso dei vetri, se hai problemi nella tua casa, non ti preoccupare. Basterà mescolare un bicchiere d'acqua, uno di alcol e mettere un cucchiaio di aceto bianco. Versa il composto in un flacone spray e agita bene: potrai usare questo composto su qualsiasi superficie vetrata delle finestre, ma anche su porte o ringhiere in cristallo come quelle nell’immagine.