10 idee per giardini che saranno fantastici per un patio piccolo

Quando si parla di fioriere ci viene quasi spontaneo pensarle come elementi da giardino di dimensioni non proprio contenute, cioè come oggetti di arredo che per essere installati hanno bisogno di moltissimo spazio, contrariamente per esempio ai vasi, che tendenzialmente sono piccoli e che ci appaiono come la soluzione ideale per i piccoli cortili.

Ora però questa idea consolidata che abbiamo delle fioriere come oggetti ingombranti non ci impedisce di provare a sfatarla, ed ecco che in questo libro delle idee vogliamo proprio mostrarti non solo come è possibile ricorrere alle fioriere anche in piccoli ambienti, ma anche come questo abbinamento può diventare una sfida intrigante!