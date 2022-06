Come arredare casa con le tende e i tessuti

Come arredare casa senza troppe complicazioni e in modo economico, ce lo chiediamo sempre un po' tutti. Le tende e i tessuti in genere però sono una buona risposta a questo problema: come per incanto, con pochi semplici gesti possiamo davvero rivoluzionare l'arredo della nostra casa, cambiando colori e sfumature in base alla stagione, alle condizioni di luce naturale e perché no, anche in base al nostro umore! Ma come fare con l'abbinamento dei colori e la scelta dei tessuti?