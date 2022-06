Meraviglie della ceramica in casa: le piastrelle per il bagno e la cucina come non le avete mai viste

Le piastrelle, in bagno come in cucina, sono da sempre associate ad un particolare materiale: la ceramica. Le ragioni sono diverse: impermeabilità, resistenza ai graffi, facilità di pulizia ed una estrema versatilità. La terracotta, il grès e la porcellana sono tutti particolari tipi di ceramica, risultato di differenti lavorazioni delle particelle minerali che la compongono. Così, poco importa che la nostra casa sia in stile moderno, contemporaneo o classico, le piastrelle in ceramica troveranno sempre il posto che spetta a loro, sia esso in cucina o nel bagno.

Il guaio è che però a volte, come accade per tutti i classici, ci sembra che le fantasie siano tutte uguali e che i colori si ripetano noiosi. Ecco che allora noi di homify siamo andati a caccia di vere e proprie meraviglie, di rivestimenti per pareti e pavimenti che vi sorprenderanno, facendovi chiedere più volte se è davvero di semplici piastrelle che stiamo parlando…