Architettura d'autore: Bjarke Ingels

L’inizio di questo millennio ha trovato un nuovo protagonista dell’architettura contemporanea nella persona di Bjarke Ingels. L'architetto danese ha lavorato per diversi anni in uno studio di fama internazionale come l’OMA (Office for Metropolitan Architecture), sotto la guida di Rem Koolhaas, per poi fondare con il suo collega belga, Julien de Smedt, l’agenzia PLOT. Quest'ultima esperienza non è durata a lungo (dal 2001 al 2006) ma si è rivelata prolifica dal punto di vista della progettazione, con una serie di edifici celebrati sia dal pubblico, sia dagli addetti ai lavori. Dopo lo slancio di questa favolosa serie di successi, Ingels è riuscito a fondare il proprio studio di architettura, Bjarke Ingels Group , noto anche come il diminutivo BIG.

Lo studio che ha sede a Copenhagen, a New York e a Pechino, può vantare un’innegabile influenza sull'architettura contemporanea. Ci sono infatti ormai più di 200 collaboratori che fanno parte di BIG, tra architetti, designer e altri menti creative che progettano ogni anno decine di costruzioni sparse per il mondo. Il loro lavoro è completo, partendo dall'ideazione di mobili e arredi, fino ad arrivare a progetti più complessi, come quelli dedicati all'urbanistica. La filosofia che si nasconde dietro lo slogan “yes is more” è improntata all'ottimismo e cerca di trasformare i problemi in soluzioni. È quindi con grande piacere che oggi vi presentiamo tre progetti che hanno segnato la storia di questo studio di architettura. Iniziamo subito!