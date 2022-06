Piccoli spazi magici: una casa giapponese con soli 38 mq

Così come per molte case giapponesi, il design è minimalista, mentre la combinazione di toni è completamente naturale. In questa immagine possiamo vedere come le texture del legno siano state usate per infondere calore e intimità alla casa. Inoltre è da notare la presenza di travi in legno, elemento piuttosto rustico, abbinata ad un camino moderno e di design. L’insieme di questi elementi sprigiona l’autenticità e la semplicità dello stile giapponese.