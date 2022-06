Ad ogni stanza il suo pavimento

Nelle case moderne il pavimento in laminato è molto utilizzato, soprattutto per la possibilità di scegliere tra varie tipologie e prezzi. Il laminato è molto facile da pulire ed è anche ottimo per nascondere le piccole macchioline di tutti i giorni: in questo modo non dovrete stare con la pezzetta in mano ogni volta che camminate per casa. Inoltre, è un materiale economico, che si può montare anche senza l’aiuto di un esperto. Piccolo accorgimento: ricordatevi di prestare attenzione assicurandovi che tutti i tasselli siano nella giusta posizione, in caso contrario anche un po’ d’acqua potrebbe rovinarne la superficie. Il pavimento in laminato può essere una giusta scelta se in casa abbiamo figli piccoli: essendo un materiale morbido, le cadute dei pargoli saranno un po’ più attutite. Come per il parquet, anche qui, sentitevi liberi di rivestire il pavimento in laminato sia in cucina che in camera da letto!