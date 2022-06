Una Casa Banale da Fuori ma Sorprendete Dentro

La facciata non riflette in alcun modo l'allure degli ambienti interni che troviamo una volta varcata la soglia. La vista dalla strada ci fa pensare che sarà una casa senza pretese, banale. I colori neutri come il grigio e nero e i rivestimenti in legno definiscono la tonalità della facciata. Eppure, in fondo a noi, sappiamo, grazie a questa facciata, che sarà una casa progettata con piacere… Due belle lanterne e cancelli in ferro forniscono un tocco speciale.