18 progetti di scale perfetti per piccoli spazi

Le scale sono una componente molto importante della nostra casa. Sono come le vene del corpo che collegano tutte le parti e consentono il trasferimento di elementi importanti, e siccome sono sempre molto transitate è importante che siano belle. Ma la bellezza è una qualità che non si misura in metri, eppure è quella che ci sorprende e ci fa innamorare. E non abbiamo bisogno di molto spazio per suscitare una buona impressione.

Per mostrarti come le piccole case possano essere una specie di condensato di bellezza, abbiamo raccolto questi 23 esempi di scale appositamente progettate per valorizzare piccoli spazi.