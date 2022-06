Una Casa Prefabbricata di 127 mq per 200.000€ (con planimetrie)

Siete alla ricerca della casa perfetta per la famiglia? Benissimo perché oggi abbiamo optato per un tour in elegante proprietà che delizia sia dentro che fuori! L'edificio è stato progettato dai nostri architetti, esperti nel realizzare case con grande stile e funzionalità. Questa abitazione si sviluppa in circa 127 mq e al costo indicato va aggiunto solo quello del terreno edificabile e le fondamenta.