Prima e dopo di un appartamento completamente riverniciato

Vi ricordate le pareti spatolate che abbiamo visto al'inizio? Questo soggiorno, con colori pastello e sofisticati motivi geometrici ha completamente spazzato via quell'immagine. Adesso la sensazione che si ha guardando questo spazio è di grande ariosità. I materiali e il look sono molto attuali, richiamano lo stile scandinavo, con questo abbinamento di parquet chiaro e bianco per mobili e pareti. Il pianoforte è un elemento che caratterizza piacevolmente questo interno ed è bellissimo il dialogo che si crea tra questo e il disegno a parete.