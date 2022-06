Top 5 della settimana – Tante idee per il giardino e non solo

Avere un giardino significa avere un piccolo tesoro che ognuno interpreta a suo modo. Non esiste una regola da seguire nella scelta degli elementi con cui realizzarlo. Né tantomeno al centro di tutto ci deve essere il verde come elemento essenziale per un risultato eccellente. Come la bellezza è soggettiva, così anche le scelte per il vostro giardino. Vedremo con questo articolo 10 giardini moderni da non perdere!