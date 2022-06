5 case moderne che ti ispireranno a progettare la tua

La facciata anteriore di questa casa dà sul marciapiede e la strada, mentre la facciata posteriore è rivolta verso un grande parco alberato.

Quando un edificio deve essere ubicato in un terreno piuttosto particolare per le dimensioni, per la forma, la posizione e le altre condizioni, il progetto viene studiato tenendo conto di quanto la situazione esterna condiziona il suo funzionamento. Non si tratta soltanto di soddisfare le esigenze della famiglia che vi abiterà, ma nel caso di una casa come questa è importante che la costruzione sappia rispondere alle peculiarità della sua posizione.