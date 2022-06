Consigli per far sembrare il tuo soggiorno più grande

Il bianco e in generale i colori chiari sono la soluzione più indicata per amplificare la percezione dello spazio, in un ambiente dalle dimensioni ridotte. Il total white per esempio, è perfetto per creare un’atmosfera fresca ed elegante al tempo stesso, i confini tra le tre dimensioni si annullano, regalando la sensazione di trovarsi in un soggiorno più ampio di quanto non lo sia in realtà, come ci mostra DESIGN FOR LOVE in questa proposta. E se il bianco totale ci sembra troppo asettico, potremmo alternarlo a colori neutri come il beige, il grigio o il panna, ideali per dare vita a contesti ricercati e raffinati.