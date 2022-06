homify 360°: una casa rustica ed ecologica

Oggi vogliamo portarvi in una casa rustica ed ecologica, allontanandoci dalla grande città per respirare aria fresca e goderci un po' di tranquillità. Il parco Naturale Montseny ci è sembrato una buona destinazione a questo proposito. Dichiarato dall'UNESCO come riserva protetta della biosfera, questo parco è il più antico della Catalogna e rappresenta un mosaico variegatissimo di paesaggi mediterranei e dell'Europa centrale. In questo luogo magico abbiamo trovato una casa rustica in legno, perfettamente integrata con la natura circostante.