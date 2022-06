Prima & Dopo: la ristrutturazione di un loft francese

Per la nostra rassegna Prima&Dopo oggi vi vogliamo portare nei pressi di Parigi, per mostrarvi la ristrutturazione di un loft, o meglio, la sua realizzazione. La maggior parte di noi, infatti, non ha una grande consapevolezza spaziale e ciò significa che spesso, ci riesce molto difficile immaginare come sarà, da arredata, una stanza completamente vuota. La nostra designer di interni francese Barbara Sterkers, invece, questa capacità ce l'ha, tanto da aver preso in mano un ex deposito industriale e aver progettato al suo interno un loft destinato ad una piccola famiglia, dimostrando di avere l'abilità non solo di trasformare uno spazio prima destinato ad uso lavorativo, in abitazione, ma anche di vedere del potenziale in un ambiente dismesso.

Pertanto oggi decidiamo di mostrarvi sei fotografie che testimoniano il lavoro svolto dalla Sterkers: una trasformazione che, siamo sicuri, vi lascerà a bocca aperta.