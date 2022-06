Un progetto di solidarietà: una scuola nel deserto

Ecco in foto una classe completa. È importante sapere che i beduini hanno una grande cultura del riciclaggio, infatti, tutte le loro case sono realizzati in lamiera e legno, materiali raccolti nei cantieri o semplicemente nelle discariche, ma che purtroppo non sono adatti per estati calde e inverni rigidi. Il progetto finito ha creato un ambiente con una differenza percepita di ben 10°C di temperatura, in relazione alla stagione, a favore degli ambienti interni.

Come abbiamo visto, quest’opera architettonica ha unito in una sola costruzione la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e il coinvolgimento degli abitanti del villaggio per un’architettura solidale che è stata completata con il piccolo budget a disposizione. Un esempio di architettura che dovrebbe essere seguito non soltanto in aree difficili con contesti politicamente instabili, ma anche in altre zone geografiche, perché porta con sé numerosi vantaggi su più fronti.

