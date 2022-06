Un appartamento pieno di idee spettacolari in legno

Ed è qui che troviamo il secondo elemento principe: una bellissima scala a muro. Questo elemento nasce all’interno di una pedana in rovere il cui prolungamento da vita a un mobile porta Tv, ma poi prosegue con i gradini in legno per metà sorretti dalla muratura e per metà sostenuti da dei cavi in acciaio che fungono anche da balaustra. Sulla parete di fondo, poi, delle mensole in legno sembrano voler dar prosieguo alle linee orizzontali di alcuni gradini… deliziosa!