7 idee rivoluzionarie per il bagno

Arredare il bagno con le piante è sempre un’ottima soluzione, non solo dal punto di vista estetico, come allegra nota di colore. Ma anche pratico, perché contribuisce a purificare l’aria, spezzo viziata. E allora, perché non esagerare e rivestire anche le pareti con originali decorazioni vegetali? Potremmo utilizzare per esempio l’edera per creare delle suggestive cascate sopra alle porte. Oppure, se non abbiamo ancora pensato alla pavimentazione, potremmo lasciare una parte a cemento e rivestirla con pietre bianche alternate a piccoli cespugli verdi, come vediamo in questa proposta: daremo così vita nel nostro bagno a un originale mini giardino zen, di grande effetto, oltre che perfetto per stimolare il relax.