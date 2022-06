Voglia di mangiare all’aperto? Ecco 6 grandi idee!

Anche se ormai siamo in estate avanzata, c’è ancora tempo per organizzare in giardino, sul terrazzo o nella verandina, una comoda sala da pranzo all’aperta, per vivere allegri momenti conviviali insieme alla nostra famiglia e agli amici più cari. Perché il piacere di poter mangiare all’aperto, attardandosi magari a chiacchierare al chiarore delle stelle, è un’esperienza unica, che solo la bella stagione può regalarci. E se abbiamo la fortuna di possedere uno spazio esterno, seppur di dimensioni ridotte, perché non approfittarne? Scopriamo allora insieme 7 grandi idee mangiare all’aperto: 7 spunti per dare vita a un’affascinante angolo pranzo outdoor. Non ci resta che lasciarci ispirare!