Tutto in uno: la soluzione perfetta per le piccole case

Gli spazi integrati sono sempre più comuni, sia nelle case che appartamenti e spesso e volentieri sono caratterizzati da ambienti condivisi contrastanti, ognuno dei quali si distingue a modo proprio.

Gli architetti introducono ambienti integrati soprattutto nelle case indipendenti e, ovviamente, in queste ultime risultano essere un grande vantaggio in termini di estensione, a tutto vantaggio del comfort, anche in pochi metri quadrati. In virtù della predilezione per lo stile moderno e i grandi spazi, che invitano a condividere momenti, vi mostriamo oggi degli esempi che vi spingeranno sicuramente a crearne uno nella vostra abitazione.