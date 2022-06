Un favoloso appartamento al quale ispirarsi

Se c’è una cosa che mette in evidenza l’appartamento, questa è la grande apertura dei suoi spazi. Il soggiorno è una miscela di colori pastello e colori sofisticati. Le grandi finestre e la scelta di luci a LED forniscono l'abbondanza di luce, sia naturale che artificiale. Si è optato per il pavimento in legno per abbinarlo al colore del divano, delle sedie e della TV a muro. La zona pranzo è molto delicata, caratterizzata da uno stile d'epoca, in cui tutti gli spazi sono aperti per essere vissuti a pieno.