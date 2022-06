La casa in campagna che tutti amerebbero!

A chi non piacerebbe ogni tanto una fuga in campagna? Avere una casa fuori dal caos cittadino o in montagna per trascorrere il fine settimana e dimenticare lo stress e i tempi ristretti di tutti i giorni, non è cosa da poco al giorno d'oggi. Questo libro delle idee è dedicato a tutti coloro che amano svegliarsi col canto degli uccelli, fare la prima colazione con calma e leggere il giornale con vista sul mare.

Questa che vi presentiamo oggi è la casa giusta che fa per voi! Situata alla periferia di San Paolo, gli interni di questa dimora sono stati concepiti dagli architetti d'interni dello studio Celia Orlandi Con Ato em Art, che hanno rispettato l'ambiente naturale che circonda la tenuta… Siete pronti per farvi ispirare?