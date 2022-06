Una casa molto più che accogliente

Oggi parleremo di socialità e degli ambienti della casa che più la favoriscono: il soggiorno e la cucina. Perché qui che la famiglia vive la propria quotidianità: non solo i pasti, ma anche il relax, i compiti, il lavoro e i momenti con gli amici. Per questo è importante riuscire a organizzare i vari spazi, in modo che possano essere accoglienti e all’occorrenza flessibili. Come il progetto che scopriremo insieme in questo Libro delle Idee, curato dallo studio portoghese ANGELA PINHEIRO HOME DESIGN: un living con cucina a vista, che combina materiali tradizionali con elementi moderni, per dare vita a un ambiente caldo e accogliente, ricco di personalità.