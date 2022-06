La natura (im)perfetta del legno massello

Non è bello solo da solo, il legno massello. Quando viene abbinato al ferro, ad esempio, assume un aspetto industriale perfetto per l'area living di un grande loft, per un soggiorno o per un ufficio. Lo studio spagnolo Vade Studio, ad esempio, ha montato lunghe mensole in legno massello su di una struttura in ferro battuto. Il risultato? Una libreria versatile, calda, che esalta la materia e profuma di vissuto.

