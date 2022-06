Scaffali portaoggetti e porta idee

Il profilo e la sagoma di una creatura del mare creano spazi per i nostri libri ed i nostri oggetti. Ripiani in legno curvi si alternano in questa forma. La conchiglia crea una spirale dalla precisione matematica tutta naturale, la mente dell'uomo ha solo tratto ispirazione. In questo caso, collocandosi al centro della stanza, la struttura divide senza alcun peso l'ambiente.