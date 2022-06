A volte può bastare davvero poco per trasformare un soggiorno fuori moda e anonimo in un ambiente ricco di fascino e di tendenza. Come? Grazie a piccoli dettagli di stile, come per esempio una nota di colore, piuttosto che una decorazione originale o un nuovo rivestimento sui pavimento. E non servirà spendere una fortuna, con i giusti consigli e un pizzico di fantasia potremo davvero rinnovare il nostro living con una spesa ridotta: lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo insieme come dare un tocco unico a un soggiorno noioso.