I nuovi rivestimenti per delle pareti originali: pietra e non solo

Le pareti in pietra non sono nulla di nuovo, al contrario. La pietra è un materiale che stroricamente ha definito abitazioni di grande pregio. Tuttavia, questo materiale può essere sorprendente e molto moderno, a patto che lo includiamo in un design contemporaneo, come in questa abitazione indipendente a Valladolid, progettata dallo studio ADDEC Architects. Qui le scale che collegano i due piani dell'edificio sono supportate da un muro di pietra monumentale, che funge da divisorio per l'area del salone, regalando un effetto sorprendente e originale per la sala da pranzo.

Se comunque vogliamo basare la nostra scelta non solo su una questione estetica, è importante ricordare che la pietra è un ottimo isolante sia per mantenere la casa fresca d'estate e l'isolamento dal freddo in inverno.