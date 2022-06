10 esempi dell'architettura e dell'arredamento delle case ecosostenibili

Ma come si arredano le case ecosostenibili, perché la loro essenza venga preservata? Un'idea potrebbe essere quella del cartone. Per la camera da letto, Stange Design propone Bett Dream, struttura per il letto in cartone doppio ondulato alta 30 centimetri. Basta appoggiarvi sopra il materasso, ed ecco un letto eocostenibile. A cui abbinare, come originale testata, moduli componibili anch'essi in cartone, da accostare a piacere per composizioni sempre diverse.