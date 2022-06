10 Tende Economiche ma Bellissime per Ripararsi dal Sole!

Quest'ultima opzione è l’ ideale per coloro che desiderano sole e ombra, in quanto di solito viene installata su un pergolato in modo da poterla dispiegare a metà per tenere una zona soleggiata ed un altra in ombra. Ci sono diverse versioni, sia manuali che elettriche, ma la cosa importante è che assolvono tutte la stessa funzione.

Ora che sappiamo come creare ombra fuori da casa, non ci resta che pensare a come sfruttare lo spazio sotto la tenda!