homify 360°: tra classico e moderno, la ristrutturazione di una casa colonica

Gli interni della casa si mostrano moderni e dall'arredo essenziale. Ciò che però rende veramente particolare questa villa è il modo nel quale sono stati utilizzati i materiali che sono tutti naturali: la pietra per i passaggi esterni, il legno negli ambienti interni, gli intonaci a calce e i pannelli isolanti in fibra di legno dentro le pareti. Una caratteristica dello Studio Bartoletti Cicognani è quella di usare i materiali per quella che è la loro identità. Così, la scelta di utilizzare il gres per rivestire alcuni pavimenti, ad esempio, è stata dettata dalla volontà di usare proprio quel materiale e non uno simile.