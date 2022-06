Il rovere sbiancato in tutta la casa

Il parquet in rovere sbiancato, è leggermente chiaro oppure ha una tinta bianca più decisa. Sempre di più viene impiegato negli interni per i pavimenti moderni e le case di design. Il bianco può avere diverse sfumature che mettono in risalto le sue naturali e bellissime venature. Anche in questo loft ristrutturato è stato scelto come pavimento per creare un ambiente luminoso e vivibile, tutto white. Soprattutto in ambienti piccoli viene posato per rendere più grande e accogliente la stanza.