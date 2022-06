Una casa semplice fuori, favolosa dentro

Un ottimo modo per garantire la privacy e rendere utilizzabili degli ambienti, anche senza dover realizzare elementi murari, è installare delle tende. In questo modo sarà possibile garantire uno spazio comodo e facilmente raggiungibile al piano terra, come in questo caso, ad una persona a ridotta mobilità, senza che questa sia costretta a raggiungere le stanze al piano superiore per avere un po' di privacy.