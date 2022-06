5 buone ragioni per scegliere un caminetto a bioetanolo!

La grande varietà di cui si dispone oggi sul mercato permette di trovare il modello che più si adatta alle nostre esigenze, dandoci la possibilità di scegliere tra prezzi anche molto vantaggiosi. I caminetti a bioetanolo inoltre possono scaldare un'area di 40 mq in pochi minuti, con un'autonomia che arriva fino 3 ore e mezza per litro di biocombustibile bruciato. Si tratta di un etanolo naturale che si ottiene tramite la fermentazione di diversi cereali e di diverse specie di canna, da zucchero e non.

Come possiamo vedere in questa foto, abbinare questi biocamini all'arredamento dei nostri soggiorni è davvero semplice. Il risultato è un effetto sofisticato ed elegante, che non ha proprio nulla da invidiare a un camino classico!