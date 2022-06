17 Idee per un Giardino Degno di un Hotel

Un trucco di grande effetto e costo contenuto per cerare atmosfera in giardino è quello di creare sul prato verde piccole isole in legno: per costruirle basterà adagiare delle semplici tavole in legno per esterni, facilmente recuperabili nei centri per bricolage piuttosto che all'Ikea. In questo modo il giardino acquisterà subito un aspetto vagamente esotico.