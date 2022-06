Meglio le stufe a pellet o a legna?

Se invece pensiamo ai vantaggi di una stufa a pellet, il primo che ci viene in mente è sicuramente il risparmio di spazio. Non solo la stufa stessa, ma anche il combustibile necessita di uno spazio per la conservazione davvero ridotto. Il pellet infatti, venduto in pratici sacchetti di plastica sigillati, può trovare posto senza particolari sforzi nelle nostre case. Un sacchetto di 15 kg durerà per più di 3 giorni , ottimizzando la produzione di calore e riducendo notevolmente lo spazio necessario allo stoccaggio del combustibile.